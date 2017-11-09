und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator Omni_Trend mit der Option den Zeitrahmen über einen der Eingabeparameter zu wählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart
Der Indikator benötigt den Indikator Omni_Trend.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. The Omni_Trend_HTF indicator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18718
