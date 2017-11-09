CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Omni_Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
765
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Omni_Trend mit der Option den Zeitrahmen über einen der Eingabeparameter zu wählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart

Der Indikator benötigt den Indikator Omni_Trend.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Indikator Omni_Trend_HTF

Abb. 1. The Omni_Trend_HTF indicator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18718

Omni_Trend Omni_Trend

Ein Trendindikator nach Art des NRTR mit MA und ATR.

SaveTicks SaveTicks

Dieses Programm zeichnet Tick-Kurse im CSV- und BIN-Format auf. Zum Schreiben steht ein flexibler Satz von Symbolen zur Verfügung.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden.

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, mit der Möglichkeit über einen Eingabeparameter einen anderen Zeitrahmen als den des Charts für die Darstellung festzulegen.