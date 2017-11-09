Der Indikator Omni_Trend mit der Option den Zeitrahmen über einen der Eingabeparameter zu wählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt den Indikator Omni_Trend.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. The Omni_Trend_HTF indicator.