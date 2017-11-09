und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Omni_Trend - Indikator für den MetaTrader 5
- 997
Ursprünglicher Autor: unknown
Ein Trendindikator nach Art des NRTR mit MA und ATR.
Abb. 1. Der Indikator Omni_Trend.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18717
