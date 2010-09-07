CodeBaseРазделы
Индикаторы

Percentage Crossover Channel - индикатор для MetaTrader 4

Victor
8294
(6)
Описание:

Канал основанный на процентном отклонении цены. Ширина канала регулируется процентным отклонением. Есть возможность отключать верхнюю и нижнюю границы, тогда индикатор превращается в некое подобие Moving Average. Индикатор не запаздывающий, так как не используется никакого осреднения цены.


