Описание:



Канал основанный на процентном отклонении цены. Ширина канала регулируется процентным отклонением. Есть возможность отключать верхнюю и нижнюю границы, тогда индикатор превращается в некое подобие Moving Average. Индикатор не запаздывающий, так как не используется никакого осреднения цены.



