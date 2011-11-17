Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Percentage Crossover Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3102
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Vic2008
Канал, основанный на процентном отклонении цены от предыдущего значения средней линии канала. Ширина канала регулируется процентным отклонением.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.09.2010.
Quartiles (Квартили)
Индикатор отображает первый, второй и третий квартили выборки.XMA-XN
Веер из ста скользящих средних XMA с возможностью изменить количество линий на графике и выбрать один из десяти методов усреднения.
IncBullsBearsOnArray
Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.IncWPROnArray
Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.