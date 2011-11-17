CodeBaseРазделы
Индикаторы

Percentage Crossover Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vic2008
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3102
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Vic2008

Канал, основанный на процентном отклонении цены от предыдущего значения средней линии канала. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.09.2010.

Рис.1 Индикатор Percentage Crossover Channel

