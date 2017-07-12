CodeBaseKategorien
Indikatoren

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Leon Lam | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Indikator für die Simulation des Handels mit binären Optionen in MetaTrader 5. Die Trader-Neulinge können ihn verwenden, um bei Handelsstrategien Erfahrung zu sammeln. Die Interface des Programms wurde in zwei Sprachen erstellt: chinesisch und englisch.



Übersetzt aus dem Chinesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/zh/code/18136

