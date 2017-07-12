und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Sets Chart Scale - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator stellt für das Fenster des Charts die Eigenschaft "der fixierte Maßstab" ein und hält die erste Bar in der Mitte des Fensters. Wenn man das Chart verschiebt, so wird in die Mitte des Fensters die rechteste Bar gesetzt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18152
