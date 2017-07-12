CodeBaseKategorien
Indikatoren

Sets Chart Scale - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Ansichten:
935
Rating:
(41)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator stellt für das Fenster des Charts die Eigenschaft "der fixierte Maßstab" ein und hält die erste Bar in der Mitte des Fensters. Wenn man das Chart verschiebt, so wird in die Mitte des Fensters die rechteste Bar gesetzt.

Sets Chart Scale

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18152

