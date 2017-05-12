Der Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe des Stochastic_Chaikins_Volatility Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Wolke des Indiaktors geändert hat.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei Stochastic_Chaikins_Volatility.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H12:

Abb.2. Chart der Testergebnisse