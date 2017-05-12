und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1063
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe des Stochastic_Chaikins_Volatility Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Wolke des Indiaktors geändert hat.
Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei Stochastic_Chaikins_Volatility.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H12:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18040
Der Stochastic_Chaikins_Volatility Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.SD Delete Indicators
Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts.
Der Stridsmans Volatilitätsindikator realisiert als HistogrammOpenBuyStopLimitOrder
Ein Skript für das Platzieren einer BuyStop Limit Order.