CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Volatility Quality Stridsman (histo) - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1124
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Volatilitätsindikator (VQ) von Strid (Thomas Stridsman — Entwickler dieses Indikators, und der Code dieser Version wurde genauso wie im Orignal und nicht in vielen Variationen zum Thema geschrieben) realisiert als Histogramm.

Diese Version im Gegensatz zur "regulären" zeichnet nur einen Wert:

  • das Histogramm, dass eine kurzfristige Steigungsrichtung von VQ darstellt


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18049

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Der Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor basierend auf der Änderung der Farbe des Stochastic_Chaikins_Volatility Indikators.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Der Stochastic_Chaikins_Volatility Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

Ein Skript für das Platzieren einer BuyStop Limit Order.

OpenSellStopLimitOrder OpenSellStopLimitOrder

Ein Skript für das Platzieren einer SellStop Limit Order.