Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Volatility Quality Stridsman (histo) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Volatilitätsindikator (VQ) von Strid (Thomas Stridsman — Entwickler dieses Indikators, und der Code dieser Version wurde genauso wie im Orignal und nicht in vielen Variationen zum Thema geschrieben) realisiert als Histogramm.
Diese Version im Gegensatz zur "regulären" zeichnet nur einen Wert:
- das Histogramm, dass eine kurzfristige Steigungsrichtung von VQ darstellt
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18049
