Echter Autor: Andrey Matvievskiy

Der eifachste Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index, platziert im Hauptchart. Ein hellgrünes Zeichen bei einem Aufwärtstrend, wenn die ADX Pluslinie über der Minuslinie liegt, ein rotes Zeichen wenn umgekehrt. Ein großer Punkt weist auf die Stärkung des Trends hin, wenn ADX steigt, ein kleiner Punkt weist auf die Schwächung des Trends hin, wenn er sinkt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 22.07.2009 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der FILTER_ADX_AM_ch Indikator