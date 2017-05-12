und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FILTER_ADX_AM_ch - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 980
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: Andrey Matvievskiy
Der eifachste Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index, platziert im Hauptchart. Ein hellgrünes Zeichen bei einem Aufwärtstrend, wenn die ADX Pluslinie über der Minuslinie liegt, ein rotes Zeichen wenn umgekehrt. Ein großer Punkt weist auf die Stärkung des Trends hin, wenn ADX steigt, ein kleiner Punkt weist auf die Schwächung des Trends hin, wenn er sinkt.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 22.07.2009 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der FILTER_ADX_AM_ch Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17975
Ein Trendindikator basierend auf der Kreuzung des Parabolic Sar Oszillators mit MA.ThreeCandles_HTF
Der ThreeCandles Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein Skript für das Platzieren einer BuyLimit OrderOpenSellLimitOrder
Ein Skript für das Platzieren einer SellLimit Order