ClosePositionsBySymbol

Der StrangeIndicator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Das Skript schließt alle offenen Positionen auf dem aktuellen Konto.

Der Indikator zeichnet farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern. Die Rechtecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.

Einfachster Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index.