Skripte

ClosePositionsBySymbol - Skript für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
957
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Das Skript schließt alle Positionen auf dem aktuellen Symbol.

ClosePositionsBySymbol

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17944

