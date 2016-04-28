und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Smoothed ADX - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Rosh
John Ehlers Glättungsmethode wird für alle drei Puffer des Standard-ADX' (Average Directional Movement Index) verwendet.
Das Bild unten zeigt, der geglättet ADX enthält weniger Markt 'noise' im Vergleich zum Standard-ADX.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.02.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/546
