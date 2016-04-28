Wirklicher Autor:

Rosh

John Ehlers Glättungsmethode wird für alle drei Puffer des Standard-ADX' (Average Directional Movement Index) verwendet.



Das Bild unten zeigt, der geglättet ADX enthält weniger Markt 'noise' im Vergleich zum Standard-ADX.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.02.2007.