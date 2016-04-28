CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Smoothed ADX - Indikator für den MetaTrader 5

Rosh | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1523
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Rosh

John Ehlers Glättungsmethode wird für alle drei Puffer des Standard-ADX' (Average Directional Movement Index) verwendet.

Das Bild unten zeigt, der geglättet ADX enthält weniger Markt 'noise' im Vergleich zum Standard-ADX.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.02.2007.

ADX and ADX Smoothed indicators

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/546

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic RVI ist ein Standard-Stochastik-Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom RVI (Relative Vigor Index).

Stochastic CG Oscillator Stochastic CG Oscillator

Stochastic CG ist ein Standard-Stochastik-Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom CG Indikator.

i-Regression Channel i-Regression Channel

i-Regression Channel erstellt einen Regressionskanal.

BrainTrend1 und BrainTrend2 BrainTrend1 und BrainTrend2

BrainTrend1 und BrainTrend2 sind in einem minimierten Fenster, überzählige Elemente sind aus dem Chart entfernt. BrainTrend1 (obere Punkte) ist ein Basistrend-Indikator, während BrainTrend2 (untere Punkte) dessen Bestätigung ist.