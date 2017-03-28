CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_WeightOscillator_Direct - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
657
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
WeightOscillator.mq5 (23.62 KB) ansehen
WeightOscillator_HTF.mq5 (22.29 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_WeightOscillator_Direct.mq5 (21.38 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ein Handelssystem auf Basis einer Richtungsänderungen des Oszillators WeightOscillator. Verkaufen, wenn sich die Steigung des Oszillator nach unten umkehrt, bei einer Umkehr nach oben, kaufen. Die Signale entstehen beim Schließen der aktuellen Bar.

Der Indikator WeightOscillator_HTF im EA ist nur gedacht zur erleichterten Beobachtung der Trends im Strategietester, ansonsten ist er nicht aktiv.

Kopieren Sie die kompilierten Dateien WeightOscillator.ex5 und WeightOscillator_HTF.ex5 in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach dem Kompilieren beinhaltet der Expert Advisor Exp_WeightOscillator.ex5 die Indikatoren WeightOscillator.ex5 und WeightOscillator_HTF.ex5 als resource, und sie müssen deshalb nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass die Indikatoren in die ausführbare Datei des EA integriert werden.

Die ausführbaren Dateien der Indikatoren wurden zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:

//---- Laden der Indikatoren als resource
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5"
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:

//---- Erstellen des Handels des Indikators WeightOscillator
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                         WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- Erstellen des Handels des Indikators WeightOscillator_HTF für die Darstellung im Strategietester   
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- Erstellen des handles des Indikators WeightOscillator_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                             WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator_HTF indicator");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des EAs in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne die Originalindikatoren.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und Take-Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2015 on EURAUD H6:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17529

