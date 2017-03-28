Ein Handelssystem auf Basis einer Richtungsänderungen des Oszillators WeightOscillator. Verkaufen, wenn sich die Steigung des Oszillator nach unten umkehrt, bei einer Umkehr nach oben, kaufen. Die Signale entstehen beim Schließen der aktuellen Bar.

Der Indikator WeightOscillator_HTF im EA ist nur gedacht zur erleichterten Beobachtung der Trends im Strategietester, ansonsten ist er nicht aktiv.

Kopieren Sie die kompilierten Dateien WeightOscillator.ex5 und WeightOscillator_HTF.ex5 in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach dem Kompilieren beinhaltet der Expert Advisor Exp_WeightOscillator.ex5 die Indikatoren WeightOscillator.ex5 und WeightOscillator_HTF.ex5 als resource, und sie müssen deshalb nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass die Indikatoren in die ausführbare Datei des EA integriert werden.

Die ausführbaren Dateien der Indikatoren wurden zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:

#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5" #resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:

InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\WeightOscillator" ,RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Failed to get handle of the WeightOscillator indicator" ); return ( INIT_FAILED ); } if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) { int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe, RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Failed to get handle of the WeightOscillator_HTF indicator" ); return ( INIT_FAILED ); } }

Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des EAs in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne die Originalindikatoren.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und Take-Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2015 on EURAUD H6:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse