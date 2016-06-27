Er basiert auf der einfachen Idee, dass eine scharfe unidirektionale Bewegung in etwa so groß ist wie die Summe der Hoch-Tief Spannen eines bestimmten Zeitraumes. Der Indikator ist das Verhältnis eines Wertes zum zweiten, das ist:

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

Die Anzeige ist ausgelegt für den höheren Zeitrahmen (H4 und höher) und funktioniert gut mit Perioden von 3-5 Bars. Werte größer als 0,7 zeigen, dass die Bewegung zu Ende geht und es folgt entweder eine Konsolidierung, Preisrückgang oder eine Umkehr.

Range Ratio with the period 3 on EURUSD H4:

Tipps: