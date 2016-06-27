und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Range Ratio - Indikator für den MetaTrader 5
- 1003
Er basiert auf der einfachen Idee, dass eine scharfe unidirektionale Bewegung in etwa so groß ist wie die Summe der Hoch-Tief Spannen eines bestimmten Zeitraumes. Der Indikator ist das Verhältnis eines Wertes zum zweiten, das ist:
RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])
Die Anzeige ist ausgelegt für den höheren Zeitrahmen (H4 und höher) und funktioniert gut mit Perioden von 3-5 Bars. Werte größer als 0,7 zeigen, dass die Bewegung zu Ende geht und es folgt entweder eine Konsolidierung, Preisrückgang oder eine Umkehr.
Range Ratio with the period 3 on EURUSD H4:
Tipps:
- Ich kann eine Verwendung mit einer Periodenlänge von über 5 nicht empfehlen, da er für kurzfristige Handelssysteme entwickelt wurde, je höher dieser Wert, desto fehleranfälliger ist das Signal.
- Wie die obige Abbildung durch die Pfeile zeigt, sind diese Bars sehr gute Momente Positionen zu schließen (wichtig: ich meine einen Ausstieg zum Schlusskurs der Kerze).
- Beispiel für die Verwendung als Filter: wenn Sie ein Kauf-Signal auf dem Zeitrahmen H1 erhalten, aber auf dem Tageschart in einem Aufwärtstrend der Wert von RangeRatio größer ist als 0.7 - wird empfohlen, das Signal zu ignorieren. In anderen Worten, wird die Eröffnung einer Position angedacht, überprüfen Sie den Wert des RangeRatio auf einem höheren Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1748
