XO - Indikator für den MetaTrader 5
- 825
Der Indikator ohne Mittelung eines Daten-Arrays, mit Buy/Sell-Entscheidung durch Preisbewegungen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.09.2007.
Bild 1. Der Indikator XO
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1745
