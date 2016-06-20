und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VM - Volatilitätsmaß - Skript für den MetaTrader 5
- 1099
Ich möchte Ihnen ein kleines Skript darlegen, das Kerzendaten für den angegebenen Zeitraum kopiert und dort einzelne Teile der Kerze (Körper, oberer und unterer Schatten) sucht. Dann findet das Skript den maximalen und minimalen Wert, ebenso wie das arithmetische Mittel. In diesem Fall wird die Übeprüfung in allen TimeFrames vorgenommen. Das Ergebnis ist eine Tabelle in der oberen linken Ecke des aktiven Fensters, die alle ermittelten Daten darstellt.
Features
Die folgenden Abkürzungen werden im Skript verwendet:
- MAX - maximaler Wert,
- MIN - minimaler Wert,
- MID - arithmetischer Mittelwert,
- B - Kerzen Körper (body),
- US - oberer Schatten (upper shadow),
- DS - unterer Schatten (lower shadow).
Für kleinere als wöchentliche TimeFrames wird das arithmetische Mittel auf eine Dezimalstelle gerundet.
Hinweis!
Das Skript lädt die Historie für alle TimeFrames herunter, und es kann nicht alle Daten beim ersten Aufruf herunterladen. In diesem Fall wird die Anzeige natürlich fehlerhaft sein, es wird eine Fehlermeldung in den Log geschrieben. Um das Skript korrekt bis zum Ende auszuführen,. müssen sie es nach einer gewissen Zeit noch einmal aufrufen.
Auch kann es zu möglichen Abstürzen kommen, wenn das Minuten TimeFrame bei Verwendung großer Perioden für das Scanning geladen werden sollen, weil das Array zu groß wird.
Warum brauchen Sie es
Das Skript wurde entwickelt, um die Besonderheiten von Paaren, genauer die Volatilität zu untersuchen. Durch die Nutzung erfahren Sie in wie vielen Punkten die Bewegung dieser oder jener Paare stark sind. Der arithmetische Mittelwert ist besonders gut geeignet, um sich an ihm zu orientieren.
So, hier ist das Ergebnis des Skripts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1669
