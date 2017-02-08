CodeBaseKategorien
Expert Advisors

The MasterMind 2 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
761
(14)
Testperiode 2016.01.01-2016.10.26, Zeitrahmen M5, Ersteinzahlung 10000, EURUSD, Standardeinstellungen:

The MasterMind 2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16726

