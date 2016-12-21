ZigZag on Parabolic

Wirklicher Autor:

EarnForex

Dieser Indikator bildet seine ZigZag-Punkte auf der Basis des Indikators Parabolic SAR. Dies ist eine weiterentwickelte Version des ZigZag, der seine Extremwerte mit geringerer Verzögerung findet. Der normale ZigZag sucht nach neuen Extremwerten mittels der Preisunterschiede gegenüber den vorherigen Extrema. Dieser neue Indikator reagiert auf die Preise, wenn sie den Parabolic SAR kreuzen.

Eingabe-Parameter:

Step (default value = 0.02) — Standardparameter des Parabolic SAR;

Maximum (default value = 0.2) — ein weiterer Standardparameter des Parabolic SAR;

ExtremumsShift (Standardwert = true) — wenn true werden die Extremwerte an ihrer aktuellen Stelle gezeigt, wenn false werden die Extremwerte gezeigt zu der Zeit, zu der der Indikator sie gefunden hat. Das hilft bei der Arbeit mit Extremwerten.




