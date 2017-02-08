Der Exp_X2MA_JJRSX Expert Advisor setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA und ColorJJRSX. Mithilfe des ColorX2MA Indikators wird die Richtung des grundlegenden langsamen Trends bestimmt, und mithilfe von ColorJJRSX — der Moment der Ausführung eines Trends, wenn sich die Richtung des schnellen Trends ändert. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein; Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.

Eingabeparameter des Expert Advisors:







input string Trade= "Handelsmanagement" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Erlaubnis zum Handeln" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input uint Length1= 12 ;

input int Phase1= 15 ;





Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur für eine bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die Indikatoren ColorJJRSX_HTF und ColorX2MA_HTF dienen nur zu einer einfacheren Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJJRSX.ex5 und ColorJJRSX_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD, langsamer Trend auf H4, Einstieg in einem schnellen Trend auf M30:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse