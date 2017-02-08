und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_X2MA_JJRSX - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1191
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_X2MA_JJRSX Expert Advisor setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA und ColorJJRSX. Mithilfe des ColorX2MA Indikators wird die Richtung des grundlegenden langsamen Trends bestimmt, und mithilfe von ColorJJRSX — der Moment der Ausführung eines Trends, wenn sich die Richtung des schnellen Trends ändert. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein;
- Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.
Eingabeparameter des Expert Advisors:
//| Eingabeparameter des Indikators des Expert Advisors |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Handelsmanagement"; //+============== HANDELSMANAGEMENT ==============+
input double MM=0.1; //Anteil der Einlage am Trade
input MarginMode MMMode=LOT; //Methode zur Bestimmung der Lotgröße
input uint StopLoss_=1000; //Stoploss in Punkten
input uint TakeProfit_=2000; //Takeprofit in Punkten
input string MustTrade="Erlaubnis zum Handeln"; //+============== ERLAUBNIS ZUM HANDELN ==============+
input int Deviation_=10; //max. Abweichung des Preises in Punkten
input bool BuyPosOpen=true; //Erlaubnis, eine Long-Position zu eröffnen
input bool SellPosOpen=true; //Erlaubnis, eine Short-Position zu eröffnen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators des Filters |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS"; //+============== PARAMETER DES TRENDS ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //1 Chartperiode für den Trend
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Mittelungsmethode der ersten Glättung
input uint Length1=12; //Tiefe der ersten Glättung
input int Phase1=15; //Parameter der ersten Glättung,
//---- für JJMA im Bereich -100 ... +100 beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist das die CMO Periode, für AMA - die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Mittelungsmethode der zweiten Glättung
input uint Length2=5; //Tiefe der zweiten Glättung
input int Phase2=15; //Parameter der zweiten Glättung,
//---- für JJMA variiert er im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist das die Periode CMO, für AMA die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Preiskonstante
input uint SignalBar=1; //Nummer des Balkens für das Erhalten des Einstiegssignals
input bool BuyPosClose=true; //Erlaubnis, Long-Positionen in Trendrichtung zu schließen
input bool SellPosClose=true; //Erlaubnis, Short-Positionen in Trendrichtung zu schließen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Einstiegs-Indikators |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="EINSTIEGSPARAMETER"; //+=============== EINSTIEGSPARAMETER ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Chartperiode für den Einstieg
input uint JurXPeriod=8; //JurX Periode
input uint JMAPeriod=3; //JMA Periode
input int JMAPhase=100; //Parameter der JMA Glättung,
// für JJMA im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_; //Preiskonstante
input uint SignalBar_=1;//Nummer des Balkens für das Erhalten des Einstiegssignals
input bool BuyPosClose_=false; //Erlaubnis, Long-Positionen basierend auf dem Signal zu schließen
input bool SellPosClose_=false; //Erlaubnis, Short-Positionen basierend auf dem Signal zu schließen
//+-------------------------------------------------+
Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur für eine bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.
Die Indikatoren ColorJJRSX_HTF und ColorX2MA_HTF dienen nur zu einer einfacheren Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.
Der Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJJRSX.ex5 und ColorJJRSX_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD, langsamer Trend auf H4, Einstieg in einem schnellen Trend auf M30:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16673
Der Multi Lot Scalper Expert Advisor, Version für MetaTrader 5.ColorJJRSX_HTF
Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.Zigzag2_R_Color_HTF
Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.