CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZag_NK_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
871
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ZigZag mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.

Die Zeichen werden analog zu den Spitzen des ursprünglichen Indikators neu gezeichnet!

Abb.1. Der ZigZag_NK_Arrows Indikator

Abb.1. Der ZigZag_NK_Arrows Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16592

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

ZigZag basierend auf dem MACD-Histogramm.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

ZigZag basierend auf dem Stochastic Oszillator.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Der Indikator zeigt die Abweichung der oberen und unteren Grenze des Schwankungsbereichs an. Die Abweichung wird nach dem ATR dieses Symbols berechnet.

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ZigZag basierend auf den Kerzen des RSICandleV2 Indikators.