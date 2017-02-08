Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZag_NK_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
ZigZag mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.
Die Zeichen werden analog zu den Spitzen des ursprünglichen Indikators neu gezeichnet!
Abb.1. Der ZigZag_NK_Arrows Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16592
