ZigZag_MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
893
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZigZag basierend auf dem MACD-Histogramm.

Abb.1. Der ZigZag_MACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16581

