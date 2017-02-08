CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZag_MomentumCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
792
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ZigZag basierend auf den Kerzen des MomentumCandle Indikators.

Abb.1. Der ZigZag_RMomentumCandle Indikator

Abb.1. Der ZigZag_MomentumCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16597

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ZigZag basierend auf den Kerzen des RSICandleV2 Indikators.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Der Indikator zeigt die Abweichung der oberen und unteren Grenze des Schwankungsbereichs an. Die Abweichung wird nach dem ATR dieses Symbols berechnet.

Trigger_Line Trigger_Line

Ein Trendindikator. Verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Mittelung, sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Der ASCtrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.