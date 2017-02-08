Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZag_RSICandleV2 - Indikator für den MetaTrader 5
ZigZag basierend auf den Kerzen des RSICandleV2 Indikators.
Abb.1. Der ZigZag_RSICandleV2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16596
Envelopes ATR MT5
Der Indikator zeigt die Abweichung der oberen und unteren Grenze des Schwankungsbereichs an. Die Abweichung wird nach dem ATR dieses Symbols berechnet.ZigZag_NK_Arrows
ZigZag mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.
ZigZag_MomentumCandle
ZigZag basierend auf den Kerzen des MomentumCandle Indikators.Trigger_Line
Ein Trendindikator. Verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Mittelung, sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.