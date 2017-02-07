CodeBaseKategorien
Indikatoren

BeginnerAlert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1474
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

EarnForex

Dieser Indikator zeigt die Extrema des Trends (maximal und minimal), die wie die Punkte der Unterstützung und des Widerstands verwendet werden können, um zu helfen, den Kanal des laufenden Trends, mit der Abgabe der Alerts, mit der Sendung der Email-Nachrichten und der push-Nachrichten ins Smartphone zu bestimmen.

Es ist ein einfacher Indikator, der eine bestimmte Periode verwendet, um darauf ein Minimum und ein Maximum zu finden und sie mit Punkten zu bezeichnen.

Für die Eingabe der Alerts, Emailnachrichten und push-Nachrichten aufs Smartphon im Code des Indikators wurden die folgenden Änderungen gemacht:

  1. Zu den Eingangsparametern des Indikators wurden neue Eingangsvariable geschrieben
    input uint NumberofBar=1;//Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals
input bool SoundON=true; //Die Erlaubnis der Alerts
input uint NumberofAlerts=2;//Die Anzahl der Alerts
input bool EMailON=false; //Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals
input bool PushON=false; //Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
  2. Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() zum Ende des Indikatorscodes hinzugefügt
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale
               double &BuyArrow[],        // Der Indikatorpuffer mit Signalen für den Kauf
               const int Rates_total,     // Die aktuelle Anzahl der Bars
               const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick
               const double &Close[],     // Der Exit-Preis
               const int &Spread[])       // Spreed
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale
                double &SellArrow[],       // Der Indikatorpuffer mit Signalen für den Kauf
                const int Rates_total,     // Die aktuelle Anzahl der Bars
                const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick
                const double &Close[],     // Der Exit-Preis
                const int &Spread[])       // Spreed
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Die Erhaltung der Timeframe in Form einer Zeile                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. Zum Block OnCalculate() nach den Loops der Berechnungen des Indikators wurde ein paar Aufrufe zu den Funktionen BuySignal() und SellSignal() hinzugefügt 
    //---     
   BuySignal("BeginnerAlert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,Close,spread);
   SellSignal("BeginnerAlert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,Close,spread);
//---

Wo BuyBuffer und SellBuffer — sind die Namen der Indikatorpuffer für die Speicherung der Signale zum Kauf und Verkauf. In Indikatorpuffern als leere Werte müssen entweder Null oder EMPTY_VALUE in Vorhanden sein.

Es wird angenommen, dass im Indikatorscode im Block OnCalculate() nur ein Aufruf zu Funktionen BuySignal() und SellSignal() verwendet wird.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 03.09.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator BeginnerAlert im Chart

in Abb.2. Der Indikator BeginnerAlert. Die Eingabe des Alerts

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16448

