Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Сила быков и медведей - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11784
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7053
Advanced ADX
Простое отображение ADX. Покупайте на зеленых барах и продавайте на красных.Tma Slope
Индикатор наклона TMA.
Set Fibo Price
Индикатор проставляет цены на линии Фибоначчи.Symbol Index MA
Индикатор показывает индекс по символу и две MA.