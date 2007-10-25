CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepSto_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5065
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: igorad

Индикатор StepSto v1.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7529

SuperSR 6 SuperSR 6

Индикатор Super SR 6.

RPoint RPoint

Разметка реверсом в X-поинтов.

Sidus Sidus

Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса. Он показывает точки входа в рынок.

Mouteki Mouteki

Индикатор строит trend-линии по двум последним экстремумам.