ATR_Channels_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Luis Guilherme Damiani
Drei Kanäle unter Verwendung des ATR Indikators, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke, mit Anzeige der lesten Werte als Preislabel und der Möglichkeit die Kanallevel auf die gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingabe Digit gesetzt:
input uint Digit=2; //Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der ATR_Channels_Cloud_Digit Indikator
Abb.2. Der ATR_Channels_Cloud_Digit Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16152
