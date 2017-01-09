Echter Autor:

Luis Guilherme Damiani

Drei Kanäle unter Verwendung des ATR Indikators, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke, mit Anzeige der lesten Werte als Preislabel und der Möglichkeit die Kanallevel auf die gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingabe Digit gesetzt:



input uint Digit= 2 ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der ATR_Channels_Cloud_Digit Indikator

Abb.2. Der ATR_Channels_Cloud_Digit Indikator

