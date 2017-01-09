Dieser Indikator ist ein Hybride des SATL (Slow Adaptive Trend Line) Digitalfilters und der JMA analogen adaptiven Mittelung.

Der AFL_WinnerV2 Indikator identifiziert eine Trendänderung durch ausgebildete Umkehrbereiche an den -50/+50 Levels.

Der ATR_Channels Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Drei Kanäle unter Verwendung des ATR Indikators, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke, mit Anzeige der lesten Werte als Preislabel und der Möglichkeit die Kanallevel auf die gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.