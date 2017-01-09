Participe de nossa página de fãs
Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens. O número de dígitos para arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit:
input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit
Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16152
