Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens. O número de dígitos para arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit:



input uint Digit= 2 ;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

