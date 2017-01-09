CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ATR_Channels_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1410
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens. O número de dígitos para arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit:

input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Fig.1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16152

XChannel_HTF XChannel_HTF

Indicador XChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

O indicador AFL_WinnerV2 identifica uma mudança de tendência por áreas de reversão estabelecidas em -50 / + 50

PriceGrid1_Plus PriceGrid1_Plus

Grade a partir de níveis de preços redondos.

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Histograma MACD baseado nos filtros digitais FATL e SATL, com indicação colorida de tendências.