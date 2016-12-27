请观看如何免费下载自动交易
Luis Guilherme Damiani
使用ATR指标，基于移动平均构成3个通道，以彩色云的形式画出，以价格标签显示最新的数值，可以把通道的水平近似到指定的小数位数。近似的小数位数在Digit 输入参数中设置:
input uint Digit=2; //近似的小数位数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. ATR_Channels_Cloud_Digit 指标
图2. ATR_Channels_Cloud_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16152
