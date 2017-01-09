CodeBaseKategorien
Indikatoren

ATR_Channels_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
748
(13)
Der ATR_Channels Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ATR_Channels.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ATR_Channels_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16150

