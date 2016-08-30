Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR_Channels_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2275
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit
Рис.2. Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit
Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XPFE_HTF
Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.i4_DRF_v2
Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения цен закрытия.