記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATR_Channels_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1057
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Luis Guilherme Damiani
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのATR指標です。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。
input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ATR_Channels_Cloud_Digit指標
図2 ATR_Channels_Cloud_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16152
