ATR_Channels_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのATR指標です。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。

input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ATR_Channels_Cloud_Digit指標

図2　ATR_Channels_Cloud_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16152

