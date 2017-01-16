実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのATR指標です。丸める桁数はDigit入力

で設定されます。

input uint Digit= 2 ;

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ATR_Channels_Cloud_Digit指標

