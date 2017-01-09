und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AFL_WinnerV2 - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Andrey Voytenko
Der AFL_WinnerV2 Indikator identifiziert eine Trendänderung durch ausgebildete Umkehrbereiche an den -50/+50 Levels. In dieser Version gibt es folgende Eingabeparameter:
input int HighLevel=+40; // Überkauftlevel input int LowLevel=-40; // Überverkauftlevel
Sie bieten die Möglichkeit, den Eintritt des Indikators in den überkauften und überverkauften Bereiche mit Farbe zu markieren. Blasse Histogrammtöne zeigen einfach ein Steigen oder Fallen, helle Töne zeigen einen Anstieg oder Rückgang und ein Ein- oder Ausstieg.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. Der AFL_WinnerV2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16145
