真实作者:

Andrey Voytenko

AFL_WinnerV2 指标通过在 -50/+50 水平建立的反弹标识出趋势的改变。在这个版本中，有以下的输入参数:

input int HighLevel=+4 0 ; input int LowLevel=-4 0 ;

这样可以在指标进入超买和超卖区域时使用颜色来做突出显示。浅色的柱形区域只是普通的上涨或者下跌，而亮色区域显示上涨或下跌适合进场或者退出。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区平均价格序列用于中间计算" 中有详细介绍。

图1. AFL_WinnerV2 指标