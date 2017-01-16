無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AFL_WinnerV2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 780
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Andrey Voytenko
ALF Winner指標は-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。このバージョンには下記の入力パラメータがあります。
input int HighLevel=+40; // 買われ過ぎレベル input int LowLevel=-40; // 売られ過ぎレベル
買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域へ指標の参入を色で強調表示する機能を提供します。ヒストグラムの淡いトーンは単純に上昇または下降、明るいトーンは上昇または下降と参入またはエグジットを示します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 AFL_WinnerV2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16145
JSatl
この指標は、SATL（Slow Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。STLMCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたSTLMデジタルフィルタ。
XChannel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXChannel指標ATR_Channels_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つATR_Channels指標