実際の著者：

Andrey Voytenko

ALF Winner指標は-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。このバージョンには下記の入力パラメータがあります。

input int HighLevel=+4 0 ; input int LowLevel=-4 0 ;

買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域へ指標の参入を色で強調表示する機能を提供します。ヒストグラムの淡いトーンは単純に上昇または下降、明るいトーンは上昇または下降と参入またはエグジットを示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 AFL_WinnerV2指標