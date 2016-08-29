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AFL_WinnerV2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Andrey Voytenko
Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50. В данной версии индикатора с помощью входных параметров
input int HighLevel=+40; // уровень перекупленности input int LowLevel=-40; // уровень перепроданности
добавлена возможность индикации цветом входа или выхода индикатора в зоны перекупленности или перепроданности. Бледные тона гистограммы — просто рост или падение, яркие — рост или падение и вход или выход.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор AFL_WinnerV2
Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.CPrice
Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.
Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XPFE_HTF
Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.