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Индикаторы

AFL_WinnerV2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2695
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Andrey Voytenko

Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50. В данной версии индикатора с помощью входных параметров

input int HighLevel=+40;                          // уровень перекупленности
input int LowLevel=-40;                           // уровень перепроданности

добавлена возможность индикации цветом входа или выхода индикатора в зоны перекупленности или перепроданности. Бледные тона гистограммы — просто рост или падение, яркие — рост или падение и вход или выход.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AFL_WinnerV2

Рис.1. Индикатор AFL_WinnerV2

JSatl JSatl

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.

CPrice CPrice

Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.

XChannel_HTF XChannel_HTF

Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XPFE_HTF XPFE_HTF

Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.