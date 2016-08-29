Реальный автор:

Andrey Voytenko

Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50. В данной версии индикатора с помощью входных параметров

input int HighLevel=+4 0 ; input int LowLevel=-4 0 ;

добавлена возможность индикации цветом входа или выхода индикатора в зоны перекупленности или перепроданности. Бледные тона гистограммы — просто рост или падение, яркие — рост или падение и вход или выход.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AFL_WinnerV2