Während der Ausführung führt Slippage zu nicht zum System gehörenden Gewinnen/Verlusten.

Dieses Skript gibt die Werte der Slippages in Kontowährung aus.

Es ist möglich, die Orderausführung des Handelssystems zu bewerten – unter Berücksichtigung der Slippages in der erwarteten Auszahlung.

Im "real ticks" Modus führt der Tester sowohl Limit- als auch TP-Orders mit unrealistisch hohen positiven Slippages aus. Imaginäre (aufgeblasene) Backtestergebnisse, die durch diese Besonderheit des Testers von MT5 verursacht werden, können durch folgenden Aufruf in OnTester und/Oder OnDeinit berichtigt werden