und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Slippage - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1096
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Während der Ausführung führt Slippage zu nicht zum System gehörenden Gewinnen/Verlusten.
Dieses Skript gibt die Werte der Slippages in Kontowährung aus.
Es ist möglich, die Orderausführung des Handelssystems zu bewerten – unter Berücksichtigung der Slippages in der erwarteten Auszahlung.
Im "real ticks" Modus führt der Tester sowohl Limit- als auch TP-Orders mit unrealistisch hohen positiven Slippages aus. Imaginäre (aufgeblasene) Backtestergebnisse, die durch diese Besonderheit des Testers von MT5 verursacht werden, können durch folgenden Aufruf in OnTester und/Oder OnDeinit berichtigt werden
#include <SlipPage.mqh> // Nach Abschluss des Backtests, wird zuerst OnTester, dann OnDeinit aufgerufen double OnTester( void ) { // Gibt den Backtest Netto Kontostand der positiven Slippages von Limit- und TP-Orders im Tester (für das ausgewählte Instrument) zurück return(SLIPPAGE::OnTesterBalance()); } // Nach Abschluss des Backtests, wird zuerst OnTester, dann OnDeinit aufgerufen void OnDeinit( const int Reason ) { // Zieht den Wert der positiven Slippages der Limit- und TP-Orders (für das ausgewählte Instrument) vom Backtestkontostand ab SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance(); return; }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16134
Der XPFE Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XTrendlessOS_HTF
Der XTrendlessOS Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der STLM digital filter implementiert als eine Folge von Kerzen.JSatl
Dieser Indikator ist ein Hybride des SATL (Slow Adaptive Trend Line) Digitalfilters und der JMA analogen adaptiven Mittelung.