Autor: nicht angegeben



Es basiert auf anderen Prinzipien, nicht denen des ADX'. Chand empfielt einen 13-Wochen SMA als Basis dieses Indikators. Er zeigt das Vierteljahres-Verhalten (3 months = 65 working days) des Marktes. Der kurze Durchschnitt ist 10% des langen und ist ungefähr gleich sieben.

T. Chand empfiehlt die folgenden informativen Linien für diesen Indikator: plus-minus 0.3% oder 0.1% (ist marktabhängig). Es wird angenommen, dass ein Aufwärtstrend mit dem aufwärts kreuzen der oberen informativen Linie beginnt. Es wird ebenso angenommen, dass ein Abwärtstrend mit dem abwärts kreuzen der unteren informativen Linie beginnt. Ein Aufwärtstrend ist solange in Takt, solange der RAVI steigt. Ein Abwärtstrend, solange der RAVI fällt. Wenn der Indikator zur Nulllinie zurückkehrt, bedeutet es, dass der Trend zu Ende ist und eine Seitwärtsbewegung begonnen hat. Hingegen wenn der Indikator in Richtung Nulllinie zurückkehrt, aber nicht zwischen die informative Linien gelangt, bedeutet es, dass der Trend sich fortsetzen wird.

der Indikator ist recht einfach und fast gleich dem Price Oscillator und dem MACD. Etwas Einzigartiges ist die Verwendung eines Konvergenz-Divergenz-Verhältnisses als ein Trend-Hinweis, der die Divergenz genau berücksichtigt und nicht durch einen gemittelten Durchschnitt.

Betrachten wir die Methoden des ADX erkennen wir, er wird zweimal geglättet. RAVI erfährt nur eine einmalige Glättung. Das macht diesen Indikator sensibler und er reagiert früher auf den Anfang und das Ende eines Trends als ein 18-Tage ADX.



