SAR Trading System - Experte für den MetaTrader 5
Das SAR Trading System veranschaulicht die Arbeit des Stop and Reversal (SAR) Systems, das vom Welles Wilder entwickelt wurde. Der Expert Advisor ermittelt, ob eine offene Position vorhanden ist, und beginnt den Stop Loss Level mit der in den Parametern des parabolischen Systems gesetzten Akzeleration zu verschieben.
Jedes Mal wenn sich ein neuer Balken öffnet, verschiebt der Expert Advisor den Strop Loss Level um den in den Parametern festgelegten Wert. Dank dem Faktor der Akzeleration steigt der Wert, um welchen der Stop Loss Level verschoben wird, kontinuierlich. Als Ergebnis bewegt sich der Stop Loss Level mit einer erkennbaren Akzeleration. Das SAR System ist unten ausführlich beschrieben.
Obwohl Wilder SAR für die Umkehr einer Position im Moment, wenn die Parabel den aktuellen Preis berührt, gedacht hat, verwendet das vorgeschlagene System SAR als einen effektiven Trailing Stop.
Um zu veranschaulichen, wie das Trailing-System von Stop Loss in einem EA funktioniert, ist die Option der Eröffnung zufälliger Buy- oder Sell-Positionen im EA vorhanden. Die Option kann deaktiviert werden. Der EA öffnet zufällige Positionen nur in dem Fall, wenn der Schalter 'Random trade toggle' auf 'True' gesetzt ist. Wenn der Schalter auf 'false' ist, wird der EA selbst keine Positionen öffnen.
Das parabolische System bleibt dabei aktiv. D.h. der EA kann Positionen trailen, die manuell oder durch einen anderen Expert Advisor eröffnet wurden.
Darüber hinaus verfügt der EA über die Option, die Eröffnung neuer Positionen um eine bestimmte Zeit zu verzögern. Die Verzögerungszeit wird mit dem Timer gesetzt.
Unten sind externe Parameter des Expert Advisors mit kurzen Kommentaren angeführt:
- Initial Stop-loss (points) — Anfangswert von Stop Loss (vor dem Start des parabolischen Trailings).
- SAR acceleration factor increment step — Inkrement des parabolischen Beschleunigungsfaktors (siehe die Beschreibung unten).
- SAR acceleration factor max. value — Höchstwert des parabolischen Beschleunigungsfaktors (siehe die Beschreibung unten).
- Random trade toggle — Umschalter der Eröffnung zufälliger Positionen (true — aktiviert die Möglichkeit, Trades manuell auszuführen).
- Timer frequency (sec) — Verzögerunf vor dem Eröffnen eines neuen Trades.
Jedes Mal wenn sich ein neues Balken öffnet, muss das System einen neuen Wert für den Stop Loss berechnen. Für Long-Positionen wird der neue Wert wie folgt berechnet:
SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)].
Dementsprechend wird der neue Stop Loss Wert für Short-Position nach der folgenden Formel berechnet:
SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],
wobei
- SAR(n+1) — der Stop Loss Level auf dem neuen (n+1) Balken,
- SAR(n) — der Stop Loss Level auf dem vorherigen (n) Balken,
- EP — (Extremwert) — das neue Maximum (für eine Long-Position) or Minimum (für eine Short-Position) des Preises seit dem Start des Trailing Stops,
- AF — (Beschleunigungsfaktor) — der Koeffizient, der sich um einen konstanten Wert (Inkrement des Beschleunigungsfaktors) auf jedem Balken erhöht, auf dem der Preis ein neues Extremum erreicht. Der Beschleunigungsfaktor steigt, bis er den Höchstwert erreicht hat.
