Autor: CandlesticksBW
Der Indikator beruht auf CandlesticksBW. Er färbt die japanischen Kerzen von B. Williams in schwarze und weiße Kerzen.
Die Kerze wird wenn möglich in der übereinstimmenden Farbe des AO und AC Histogramms gefärbt, ansonsten in schwarz.
Die Möglichkeit einer Differenzierung der Kerzen "Schwarz" und "Weiß" wurde dem Indikator hinzugefügt.
