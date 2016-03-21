CodeBaseKategorien
CandlesticksCW - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
836
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor: CandlesticksBW

Der Indikator beruht auf CandlesticksBW. Er färbt die japanischen Kerzen von B. Williams in schwarze und weiße Kerzen.

Die Kerze wird wenn möglich in der übereinstimmenden Farbe des AO und AC Histogramms gefärbt, ansonsten in schwarz.


Die Möglichkeit einer Differenzierung der Kerzen "Schwarz" und "Weiß" wurde dem Indikator hinzugefügt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7861

