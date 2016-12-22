CodeBaseKategorien
Indikatoren

PPO_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
922
(19)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
PPO_Cloud.mq5 (8.32 KB) ansehen
PPO_Cloud_HTF.mq5 (12.36 KB) ansehen
Der PPO_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei PPO_Cloud.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der PPO_Cloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16065

