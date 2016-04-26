CodeBaseKategorien
Indikatoren

StochCandles - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: Christof Risch (iya)

Indikator StochCandles. Zeichnet Kerzen auf Basis des Stochastic. Siehe Forum.

Indikator StochCandles

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7979

