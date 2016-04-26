Der Indikator Stoch Crossing ist eine Modifikation des auf dem Stochastic Oszillator basierenden EMA-Crossover_Signals.

Synergy Signals [v2] Indikator.

Der Fractals Indikator zeigt eine Serie von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Balken bei denen das höchste Hoch in der Mitte und die zwei tieferen Hochs an beiden Seiten sind.