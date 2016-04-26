Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Interessantes Skript?
StochCandles - Indikator für den MetaTrader 4
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Christof Risch (iya)
Indikator StochCandles. Zeichnet Kerzen auf Basis des Stochastic. Siehe Forum.
Indikator StochCandles
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7979
