Expert Advisors

Exp_PFE - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1098
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_PFE.mq5 (8.31 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
PFE.mq5 (8.97 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Exp_PFE Handelssystem, basierend auf Signalen des PFE Oszillators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Richtung des Indikators ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei PFE.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H6:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16037

