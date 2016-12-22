und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Alexander Piechotta
Der Envelopes Indikator unter Verwendung des Algorithmus des i-CAi Indikators.
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Abb.1. Der i-CAiChannel Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16003
