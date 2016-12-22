CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-CAiChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
820
(18)
i-CAiChannel.mq5 (9.95 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der Envelopes Indikator unter Verwendung des Algorithmus des i-CAi Indikators.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der i-CAiChannel Indikator

Abb.1. Der i-CAiChannel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16003

