Expert Advisors

Exp_i-CAi_StDev - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
885
(18)
\MQL5\Experts\
Exp_i-CAi_StDev.mq5 (11.77 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
i-CAi_StDev.mq5 (15.08 KB) ansehen
Ein Tradingssystem basierend auf Signalen des i-CAi_StDev Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein Farbpunkt des Indikators auftritt. Das Signal zum Ausstieg aus dem Markt wird generiert, wenn die Änderung des Indikators eine gegensätzliche Richtung als eine offene Position hat.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei i-CAi_StDev.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16015

