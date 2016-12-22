CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_i-CAi - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
1146
(16)
Exp_i-CAi.mq5 (8.1 KB) ansehen
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
i-CAi.mq5 (7.59 KB) ansehen
Der Exp_i-CAi Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-CAi Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens erzeugt, wenn sich die Richtung von Moving Average geändert hat.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei i-CAi.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURJPY H4:

Abb.2. Testergebnisse

dTrend_HTF dTrend_HTF

Der dTrend Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

Der Indikator zeichnet den Preiskanal und Fibonacci-Levels basierend auf den letzten ZigZag-Spitzen.

i-CAi_HTF i-CAi_HTF

Der i-CAi Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

ZZLevels ZZLevels

Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.