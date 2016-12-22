und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SMI_Correct - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 775
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
transport_david
Eine Version des SMI Indikators basierend auf dem Buch "Momentum, Direction, and Divergence" von Blau.
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 26.09.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der SMI_Correct Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15988
Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.i-CAi_HTF
Der i-CAi Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der i-CAi Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke anhand farbiger Punkte auf Basis des Algorithmus der Standardabweichung.yEffekt_HTF
Der yEffekt Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.