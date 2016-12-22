CodeBaseKategorien
SMI_Correct - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

transport_david

Eine Version des SMI Indikators basierend auf dem Buch "Momentum, Direction, and Divergence" von Blau.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 26.09.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der SMI_Correct Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15988

