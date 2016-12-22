Der dTrend Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_i-CAi Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-CAi Indikators.

Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.

Eine Version des SMI Indikators basierend auf dem Buch "Momentum, Direction, and Divergence" von Blau.