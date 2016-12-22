Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-CAi_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der i-CAi Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei i-CAi.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der i-CAi_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15980
