und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ytg_Price_Peak_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 757
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ytg_Price_Peak Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei ytg_Price_Peak.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der ytg_Price_Peak_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15908
Ein Handelssystem, das auf Signalen des DarvasBoxes_System Indikators basiert.Chaikin_Volatility_Stochastic
Bei der Analyse des Verhaltens des Chaikin Volatility Index, fragte sich der Autor dieses Indikators, wie er sich verhalten wird, wenn man ihn modifiziert und den Stochastischen Prozess auf ihn anwendet.
Der DarvasBoxes_System Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.DarvasBoxes_System_Digit
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des DarvasBoxes Kanals. Er bietet die Möglichkeit die Levels des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und zeigt die letzten Ausbruchslevels als "Preisetiketts" an.