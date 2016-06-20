CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WeeklyPivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
948
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

The author is unknown

Indikator von Umkehrpunkten, gezeichnet auf die wöchentlichen Kerzen points drawn on the week candlesticks. Die mittlere violette Linie ist ein Pivot der wöchtenlichen Kerzen. Unterstützungs-und Widerstandszonen werde durch die Größe der Kerzen definiert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2007.  

Abb.1 Der WeeklyPivot Indikator

Abb.1 Der WeeklyPivot Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1572

VolatilityPivot VolatilityPivot

Dieser Indikator wird auf der Grundlage der Volatilität von Wechselkursen berechnet und zeigt die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandszonen je nach Trendrichtung an.

False Breakouts Counter False Breakouts Counter

Der Indikator zeigt die Anzahl von falschen Ausbrüchen in einem definierten Zeitraum

TrendRange TrendRange

Ein Trendindikator mit drei Zuständen.

Skripten zum Öffnen von Long-Positionen Skripten zum Öffnen von Long-Positionen

Diese Skripts wurden entworfen um zu fixen Werten von Stop Loss und Take Profit in Punkten vom aktuellen Preis zu kaufen