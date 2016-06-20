Der echte Autor:

The author is unknown

Indikator von Umkehrpunkten, gezeichnet auf die wöchentlichen Kerzen points drawn on the week candlesticks. Die mittlere violette Linie ist ein Pivot der wöchtenlichen Kerzen. Unterstützungs-und Widerstandszonen werde durch die Größe der Kerzen definiert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2007.

Abb.1 Der WeeklyPivot Indikator