und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WeeklyPivot - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 948
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
The author is unknown
Indikator von Umkehrpunkten, gezeichnet auf die wöchentlichen Kerzen points drawn on the week candlesticks. Die mittlere violette Linie ist ein Pivot der wöchtenlichen Kerzen. Unterstützungs-und Widerstandszonen werde durch die Größe der Kerzen definiert.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2007.
Abb.1 Der WeeklyPivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1572
Dieser Indikator wird auf der Grundlage der Volatilität von Wechselkursen berechnet und zeigt die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandszonen je nach Trendrichtung an.False Breakouts Counter
Der Indikator zeigt die Anzahl von falschen Ausbrüchen in einem definierten Zeitraum
Ein Trendindikator mit drei Zuständen.Skripten zum Öffnen von Long-Positionen
Diese Skripts wurden entworfen um zu fixen Werten von Stop Loss und Take Profit in Punkten vom aktuellen Preis zu kaufen